В Томске оперативники проверяют информацию о лжеминировании школ в городе

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Оперативные службы Томска проверяют информацию о лжеминировании школ в городе. На данный момент ситуация на контроле, сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, что в среду утром, 25 января, очевидцы сообщили, что возле школы №27 были замечены автомобили нескольких экстренных служб - полиции, пожарные и спасатели. Издание "КП-Томск" запросило информацию в мэрии, выяснилось, что учреждения получили сообщения о минировании.

Как заявил замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, оперативные службы региона полностью контролируют ситуацию и отрабатывают каждое сообщение.

«Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций, — сообщил Игорь Толстоносов. — По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа».

Вице-губернатор уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс превентивных мероприятий.