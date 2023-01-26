«Сообщения из-за рубежа»: жителям Томска рассказали, что известно о лжеминировании школ 25 и 26 января

Фото: Регион 70

В школы Томска два дня подряд поступают сообщения о минировании зданий. Горожане 25 и 26 января затаили дыхание, полагаясь на оперативную работу экстренных служб. После сообщений школы оцепляют наряды полиции, кареты скорой помощи, спасатели и пожарные. Издание «КП-Томск» решило разобраться, сколько муниципальных учреждений получили незаконные письма, и что ждет виновного.

Фото: Регион 70

Мэрия Томска сообщила «КП-Томск», что 25 и 26 января предупреждения о минировании получили около 20 учреждений города. Примечательно, что два дня подряд «вести» приходят на адреса одних и тех же учебных организаций.

Игорь Толстоносов, заместитель губернатора по вопросам безопасности, сообщил, что томичам не стоит паниковать по факту лжеминирования и озвучил детали, которые известны на данный момент.

«Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа», - заявил Толстоносов.

Сергей ШАХИДЖАНЯН

Согласно Федеральному закону и пункту 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений» человеку грозит серьезное наказание.

После выяснения обстоятельств и установления личности заявителя выписывается штраф в размере от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Кроме того, виновник может получить санкцию в виде лишения заработной платы, либо иного дохода за период от одного года до полутора лет. В отдельных случаях осужденному грозит тюремное наказание с ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы от двух до трех лет.

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