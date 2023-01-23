Роженица, к которой ехали погибшие медики из Томска, выписалась из больницы

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Жительница Томской области, к которой спешили погибшие в ДТП медики, была выписана из больницы спустя более, чем месяц. Она попала в перинатальный центр 14 декабря 2022 года, сообщает облздрав.

"Пациентка, к которой 14 декабря направлялась бригада областного перинатального центра, была выписана из отделения Томской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

В облздраве уточнили, что состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства.

Напомним, на трассе Томск-Мариинск 14 декабря произошла страшная авария. Карета скорой помощи попала в ДТП с участием КАМАЗа, в результате чего водитель и пассажиры погибли. Медики ехали на сложные роды.

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