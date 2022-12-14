В ДТП на трассе Томск-Мариинск погиб водитель скорой помощи и 3 пассажира

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В аварии на трассе Томск-Мариинск погибли 4 человека из кареты скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе УМВД.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля скорой помощи погибли. Водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подтвердили о гибели людей. Уточняется, что в карете "скорой" находился водители и три пассажира.

На месте происшествия находится и координирует работу правоохранительных органов и.о. прокурора Томского района Антон Негодин. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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