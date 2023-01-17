Губернатор Мазур поручил принять действенные меры по предотвращению трагедий на пожарах

Фото: МЧС

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале высказался по поводу эффективности профилактики пожаров в регионе, в которых погибают люди. По его словам, нынешний план не работает в полной мере.

"Не могу спокойно слушать такие доклады. И план профилактики бытовых пожаров считаю не работающим. Собрал глав муниципалитетов и представителей МЧС. Поставил задачу принять действенные меры по предотвращению трагедий и ущерба в семьях", - сказал Владимир Мазур.

Напомним, с начала 2023 года в Томской области произошло уже пять трагедий в пожаре, люди погибают в собственном жилище. Первая гибель от огня произошла 12 января в Колпашево, вторая в селе Губино 13 января, где также погиб мужчина, третья и четвертая в Комсомольске - пожар унес жизнь женщины с ребенком, и пятая трагедия произошда вчера, 16 января.

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