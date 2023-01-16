Женщина погибла при пожаре в деревне Чернышевка Томской области

Пенсионерка не смогла выбраться из огня. Фото: СУ СК России по Томской области

Сегодня днем, 16 января, в селе Чернышевка под Томском загорелся деревянный дом. По предварительным данным Следственного управления следственного комитета России по Томской области, при пожаре погибла женщина 1935 года рождения.

«Произошло возгорание в брусовом доме на улице Новой в деревне Чернышевка Томского района. Следователи следственного отдела по Ленинскому району города Томск работают на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

В сообщении уточнили, что в рамках доследственной работы устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проведения проверки специалисты примут процессуальное решение.

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