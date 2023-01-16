В Томске мужчина отравился угарным газом во время пожара на Ивана Черных

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске в воскресенье, 15 января 2023 года, произошел крупный пожар в жилом многоквартирном жилом доме, в ходе которого было спасено шесть человек и был травмирован один. Официальную информацию подтвердили в МЧС по томской области.

"2-этажный шлакоблочный 3-хподъездный многоквартирный жилой дом размером 15х45 м. Пожар произошел на втором этаже в одно комнатной квартире размером 3х4 м. Личным составом 5 ПСЧ в звене ГДЗС по лестничным маршам спасен 1 чел", - говорится в сообщении.

В МЧС уточняют, что через оконный проем было спасено пять человек, из них двое детей. Среди эвакуированных людей есть травмированный мужчина 1970 года рождения. Пострадавшего увезли в токсикологическое отделение больницы с отравлением продуктами горения.

В тушении принимало участие 29 человек.

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