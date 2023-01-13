В томском селе Комсомольск погиб в пожаре 7-летний ребенок и его мать

Фото: прокуратура Томской области.

В пожаре в с. Комсомольск Первомайского района Томской области погибли два человека, сообщает прокуратура Томской области. Возгорание произошло в 7.30 утра, 13 января в одной из квартир жилого дома по ул. Комсомольской.

«По предварительным данным, в результате пожара погибла 31-летняя женщина и ее 7-летний сын. Причиной смерти могло стать отравление продуктами горения», - говорится в сообщении.

Прокурор Первомайского района Илья Соколов выезжал на место происшествия. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения.

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