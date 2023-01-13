С начала 2023 года в Томской области в пожарах погибли четыре человека

Количество пожаров в регионе увеличивается с наступлением холодов и понижения температуры. Фото: Кирилл Колемасов

За 13 дней 2023 года в Томской области погибли четыре человека, среди них один ребенок, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Количество пожаров в регионе увеличивается с наступлением холодов и понижения температуры. Томичей просят соблюдать правила пожарной безопасности в морозы.

«Причиной пожара нередко является возрастающая нагрузка на электрические сети. Люди включают дополнительные обогревательные приборы, подвергая электропроводку дополнительной нагрузке, которую она порой не выдерживает», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в результате пожара 12 января в Колпашево один человек погиб, в селе Комсомольск сегодня, 13 января погибли 31-летняя женщина и ее семилетний ребенок, а в деревне Губино еще один пожар унес жизнь 65-летнего местного жителя.

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