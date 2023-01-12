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НовостиОбщество12 января 2023 1:19

В СК по Томской области показали обвиняемого в убийстве женщины на 1-ой Лесной

На видео попало задержание сожителя убитой томички
Алёна ГОЛЕВА

Следственный комитет Российской Федерации по Томской области опубликовал видео, на кадрах которого виден обвиняемый по делу об убийстве местной жительницы.

"Задержанный накануне по подозрению в убийстве своей сожительницы 45-летний житель Томска по ходатайству следователя заключен судом под стражу", - говорится в сообщении.

В СУ СК уточнили, что томич полностью признал свою вину в совершении преступления и дал признательные показания. Кроме того, мужчина подтвердил их при проверке на месте.

Напомним, в одноэтажном жилом доме на улице 1-я Лесная в Томске было обнаружено тело 49-летней женщины с повреждениями головы и колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Позже прошло задержание подозреваемого по делу об убийстве, им оказался сожитель убитой. 45-летний мужчина признал свою вину.

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