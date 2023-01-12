В СК по Томской области показали обвиняемого в убийстве женщины на 1-ой Лесной

Следственный комитет Российской Федерации по Томской области опубликовал видео, на кадрах которого виден обвиняемый по делу об убийстве местной жительницы.

"Задержанный накануне по подозрению в убийстве своей сожительницы 45-летний житель Томска по ходатайству следователя заключен судом под стражу", - говорится в сообщении.

В СУ СК уточнили, что томич полностью признал свою вину в совершении преступления и дал признательные показания. Кроме того, мужчина подтвердил их при проверке на месте.

Напомним, в одноэтажном жилом доме на улице 1-я Лесная в Томске было обнаружено тело 49-летней женщины с повреждениями головы и колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Позже прошло задержание подозреваемого по делу об убийстве, им оказался сожитель убитой. 45-летний мужчина признал свою вину.

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