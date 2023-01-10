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НовостиПроисшествия10 января 2023 10:31

В Томске нашли тело женщины в одноэтажном жилом доме

У погибшей были найдены колото-резанные раны в области груди и головы
Ксения Высотина
Фото: прокуратура Томской области

Фото: прокуратура Томской области

В Томске в жилом доме по ул. 1-я Лесная нашли тело женщины. У погибшей были зафиксированы колото-резанные раны в области груди и головы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В жилом доме по ул. 1-я Лесная в г. Томске обнаружено тело 49-летней женщины с повреждениями головы и колото-резаными ранениями в области грудной клетки", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в убийстве подозревается 45-летний сожитель погибшей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Томска.