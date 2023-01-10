В Томске задержали подозреваемого в убийстве женщины на 1-ой Лесной

Фото: СК РФ по Томской области

В Томске был задержан подозреваемый в убийстве женщины на 1-ой Лесной. Им оказался сожитель погибшей, сообщает пресс-служба областного СК РФ.

Напомним, что в жилом доме по ул. 1-я Лесная нашли тело женщины. У погибшей были зафиксированы колото-резанные раны в области груди и головы.

"10 января 2023 года в жилом доме, расположенном по ул. 1-ая Лесная, 31 в Томске обнаружено тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении следственного комитета.

Уточняется, что подозреваемому 45 лет.

В настоящее время следователи СО по Ленинскому району г. Томск проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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