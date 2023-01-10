В Томской области в интернате "Забота" скончался еще один постоялец

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В томской области в Шегарском районе скончался еще один постоялец интерната "Забота". Об этом рассказала томский уполномоченный по правам человека Елена Карташова.

"В конце прошлого года в аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области поступила информация о смерти одного из инвалидов, страдавшего расстройством психики и проживавшего в доме социального обслуживания «Забота» (Шегарский район). Больной человек погиб в результате несчастного случая при приеме пищи", - сообщается на сайте омбудсмена.

После случившегося, Уполномоченного по правам человека обратилась к руководителю СК РФ по Томской области. Позже выяснилось, что по факту смерти инвалида ранее проводилась доследственная проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал проверки был изучен в региональном СК, принятое по нему решение отменено, проводится дополнительная проверка.

Напомним, что в 2021 году в данном интернате уже был подобный случай. Тогда сообщалось, что от множественного перелома ребер и посттравматической пневмонии скончался 68-летний постоялец.

"Региональному правозащитнику известно, что в течение последних лет несколько психически больных жителей дома-интерната «Забота» скончались при обстоятельствах трагической случайности. Не секрет, что многие люди с ментальными нарушениями не в состоянии обеспечивать собственную безопасность и могут случайно причинить себе вред. Одна из задач персонала дома-интерната – свести к минимуму вероятность злоключений с участием инвалидов", - добавил обмутсмен.

Уполномоченного по правам человека отмечает, что обстоятельства каждого происшествия должны тщательно исследоваться правоохранительными органами. Также должны оцениваться действия сотрудников учреждения, которые обязаны ухаживать за проживающими. Работа по защите прав инвалидов с расстройствами психики будет продолжена.