Подозреваемый томич в убийстве женщины на 1-ой Лесной признал свою вину

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В Томске 45-летний местный житель, которого подозревали в убийстве женщины на 1-ой Лесной, сознался в содеянном преступлении. Мужчину отправили в СИЗО до 10 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры г. Томска Ленинский районный суд г. Томска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 45-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 10 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

На данный момент проходит расследование уголовного дела.

Напомним, что в Томске в жилом доме по ул. 1-я Лесная нашли тело женщины. У погибшей были зафиксированы колото-резанные раны в области груди и головы.