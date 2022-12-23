В Томске Роспотребнадзор рекомендовал проводить утренники без родителей

Учреждениям рекомендовано отказаться от услуг приглашенных Деда Мороза и Снегурочки и фотографа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор рекомендовал не приглашать родителей на детские утренники в Томской области. Начальник отдела эпидемиологического надзора Андрей Рудиков 22 декабря заявил, что решение о формате проведения новогодних мероприятий в школах и детских садах будет принимать администрация учреждений.

Отменять праздники Роспотребнадзор пока не рекомендовал, но посоветовал поменять их сценарий. Например, в классы в школах и группы в детсадах должны собираться в отдельных помещениях, чтобы меньше находились вместе. Учреждениям рекомендовано отказаться от услуг приглашенных Деда Мороза и Снегурочки, и фотографа.

Ранее мы рассказывали, что в Томске ввели ряд ограничений из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В частности, рекомендовано ограничить проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях, приостановлены диспансеризация и плановые осмотры в медицинских учреждениях региона, а также введен масочный режим.

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