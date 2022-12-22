Томичка рассказала о лечении затяжной депрессии

Девушка поначалу пыталась самостоятельно бороться с недугом и боялась обращаться к психиатру. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депрессия может стать душевным серьезным недугом, если вовремя не обратиться к специалисту. Порой необходим не только разговор о своих проблемах, но и медикаментозное лечение. В России в первой половине 2022 года было куплено 6 млн пачек антидепрессантов. Журналисты «АиФ – Томск» пообщались с Ульяной (имя изменено), которая столкнулась с депрессией.

Девушка поначалу пыталась самостоятельно бороться с недугом и боялась обращаться к психиатру.

«На самом деле, я могу сказать, что депрессия началась у меня тогда – когда меня начали травить в школе. Одноклассники были настроены против меня, и в 13 лет я почувствовала себя очень плохо», - рассказал Ульяна.

Иногда становилось лучше, но в 17 лет девушке стало невыносимо, и она обратилась к врачу. Тот заявил, что у нее нет депрессии, посоветовал ходить в бассейн и больше гулять. После этого доверие к специалистам пропало. Родители Ульяны заявили, что девушка просто ленится и депрессии у нее нет.

В марте 2022 года девушке стало хуже. Она почувствовала снижение аппетита, отсутствие аппетита и сильную сонливость.

«Я спала постоянно. Вставала только один раз в день – пила чай и что-то могла перекусить. Было так плохо, что я спасалась только сном. Но постепенно сонливость стала бессонницей», - поделилась Ульяна.

Долгое время девушка звонила и отменяла прием к специалисту из-за страха, что ее обвинят в приписывании «модной» болезни. После того, как Ульяна проплакала весь день она обратилась к психиатру. Врач поставил диагноз рекуррентное депрессивное расстройство и выписал антидепрессанты. Сейчас девушка чувствует себя лучше.

«Я более 10 лет прожила в серости и унынии, боялась людей, боялась окружающего мира. Жалею о потерянном времени, мне кажется, что если бы не депрессия, то большего добилась в жизни и больше прожила бы счастливых дней», - сообщила девушка.

Сейчас Ульяна продолжает посещать психиатра и старается много гулять.

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