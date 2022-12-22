В Томской области ввели ограничение на проведение массовых мероприятий

Соответствующее постановление появилось на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за активного распространения ОРВИ и гриппа в Томской области ограничили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с 12.12.2022 по 18.12.2022 на территории Томской области выявлено 14 577 случаев острых респираторных инфекций, это выше уровня эпидемического порога на 84,7%. В сравнении с прошлой недели уровень заболеваемости вырос на 34%.

В общей структуре заболевших на долю детей приходится 48,5%. Уровень заболеваемости отмечается во всех возрастных группах: от 0 до 2 лет – на 21,6%, 3-6 лет – на 25,1%, 7-14 лет – 26,1, 15 лет и старше – 44,1%.

В связи с этим принято решение ограничить проведение массовых мероприятий в образовательных, культурных и спортивных организациях на территории региона, введение масочного режима для посетителей и персонала. В учреждениях должны организовать ежедневный «утренний» фильтр детей и сотрудников на входе с термометрией и опросом на наличие признаков болезней. В случае наличия симптомов они не будут допущены внутрь.

Это касается и медицинских организаций, вдобавок, введен запрет на посещение больных и приостанавливается плановая диспансеризация населения. Допуск посетителей также запрещен в дома ребенка, школы-интернаты, Центры помощи детям, оставшихся без попечения родителей и другие.

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