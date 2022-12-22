Проведение диспансеризации и плановых профосмотров приостановили в Томской области

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В Томской области приостановили проведение диспансеризации и плановых профосмотров. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"Постановлением Роспотребнадзора №10 от 21.12.2022 г. С сегодняшнего дня, 22 декабря, в медучреждениях Томской области временно приостановлено проведение плановых профилактических медицинских осмотров, диспансеризация и профилактических медосмотров детей первого года жизни. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в постановлении.

Также уточняется, что в больницах будут введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. В них войдут: масочный режим для сотрудников и посетителей; проведение термометрии на входе с целью разграничения потоков пациентов. Пациенты с признаками ОРВИ будут приниматься отдельно; опрос пациентов на наличие признаков респираторной инфекции при записи.

Добавляется, что В образовательных и иных социальных организациях ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.