В больницах Томской области вновь ввели масочный режим

На входе в больницы будет проводиться бесконтактная термометрия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В медицинских учреждениях Томской области вновь введен масочный режим, следует из постановления на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

На входе в больницы будут проводить измерение температуры тела, чтобы разграничить поток пациентов. Прием пациентов с признаками ОРВИ будут приниматься в отдельном помещении, чтобы исключить контакт с другими посетителями. Сотрудников также будут проверять, при наличии симптомов их не допустят к работе.

Стационарам поставлена задача ограничить прямой контакт между пациентами, по возможности некоторые процедуры будут проводиться прямо в палатах, там же будет организовано питание. Пациентам также запретят временно покидать стационар и запретят принимать посетителей.

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