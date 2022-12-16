Заседание комиссии в городской Думе Томска началось с минуты молчания

Фото: пресс-служба Думы Томска

Заседание постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам в Думе города Томска началось с минуты молчания. По инструкции председателя комиссии Ильи Леонтьева депутаты встали с мест и почтили память погибших в ДТП в минувшую среду врачей Областного перинатального центра.

Напомним, ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи произошло 14 декабря в Томском районе на трассе Томск-Мариинск, в нем погибли четыре человека — все, кто находился в скорой. Водитель грузовика отделался ушибами, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В Томске 16 декабря объявлен траур по погибшим медикам.

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