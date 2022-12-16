Появились кадры из зала суда по громкому делу о ДТП с врачами в Томске

Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск»

В Томском районном суде состоялось первое слушание по громкому делу о ДТП, в котором погибли четверо сотрудников областного перинатального центра. «КП-Томск» публикует кадры из зала суда с обвиняемым Александром Колеватовым.

Напомним, Александра Колеватова обвиняют в угоне грузовика и нарушении ряда пунктов ПДД, повлекших смерть двух и более лиц. В пятницу ему определили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В Томской области 16 декабря объявлен днем траура по погибшим медикам.

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