Полиция назвала предполагаемую причину аварии грузовика и скорой на трассе Томск-Мариинск

Фото: УМВД России по Томской области / пресс-служба прокуратуры Томской области

В УМВД России по Томской области назвали предполагаемую причину смертельного ДТП на трассе Томск-Мариинск, в котором погибли четыре специалиста областного перинатального центра.

Напомним, авария произошла в среду днем, бригада направлялась в Асиновскую районную больницу на тяжелые роды. В Томской области пятницу, 16 декабря, объявили днем траура по погибшим.

«40-летний водитель грузовика <...>, по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ А6СR23, который двигался по главной дороге. От удара автомобили загорелись», — сообщили в полиции.

Накануне стало известно, что в отношении водителя грузовика заведено уголовное дело, по предварительным данным, он управлял транспортным средством без прав. Водителю грозит до 15 лет колонии.

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