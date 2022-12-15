Коллектив областного перинатального центра скорбит по погибшим в ДТП под Томском врачам

Фото: Томский областной перинатальный центр

В Томском областном перинатальном центре скорбят по сотрудникам бригады скорой помощи, которая попала в ДТП с грузовиком на трассе Томск-Мариинск.

Напомним, в состав бригады входили врачи с 30-летним стажем — заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова и заведующий отделением анестезиологии-реанимации, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель реанимобиля Михаил Криницын.

«Опытнейшие врачи-профессионалы – Алла Владимировна Карманова и Юрий Александрович Бочков – своими жизнями и здоровьем вам обязаны тысячи пациентов. Медицинская сестра Наталья Андреевна Иванова и водитель реанимобиля дистанционно-консультативного центра Михаил Валерьевич Криницын – по одному телефонному звонку, в любое время дня и ночи, вы мчались на помощь... Наше горе безмерно. Мы понесли невосполнимые потери. Вечная память», — написали в соцсетях Томского областного перинатального центра.

Напомним, 16 декабря в Томской области объявлен днем траура по погибшим врачам.

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