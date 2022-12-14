Полиция задержала водителя КАМАЗа, который врезался в скорую помощь на томской трассе

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В Томске задержали предполагаемого виновника аварии на трассе Томск-Мариинск. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого следователями СО ОМВД России по Томскому району по факту смертельного ДТП, задержан предполагаемый виновник аварии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 14:14 часов, на 46 км автодороги Томск - Мариинск произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с автомобилем скорой помощи, после которого оба транспортных средства загорелись. В ДТП погибла бригада скорой в полном составе.

Также "КП-Томск" уже писала о том, что выживший в аварии на трассе Томск-Мариинск водитель КАМАЗа сел за руль без прав.