СК проводит проверку по факту гибели четырех человек на трассе Томск-Мариинск

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Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту гибели четырех человек на автодороге Томск-Мариинск. Погибшими оказались три медицинских работника и водитель "скорой", водитель КАМАЗа с травмами доставлен в больницу.

"Руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материалов проверки о гибели четырех человек в результате ДТП из органов дознания УМВД России по Томской области в следственные органы СК России", - говорится в сообщении.

Напомним, о ДТП стало известно днем 14 декабря, в среду. Карета скорой помощи ехала из Томска в село Зырянское к роженице, произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ.

В администрации Томской области опубликовали список людей, которые погибли.

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