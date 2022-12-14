Фото: прокуратура Томской области

Сегодня, 14 декабря, в аварии на трассе Томск-Мариинск погиб заместитель главврача перинатального центра. ДТП также унесло жизнь заведующего отделением взрослой реанимации, медсестры и водителя скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним, что около 14:14 часов, на 46 км автодороги Томск - Мариинск произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с автомобилем скорой помощи, после которого оба транспортных средства загорелись.

"Погибли заместитель главврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Алла Владимировна Карманова; главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Александрович Бочков; медицинская сестра дистанционно-консультационного центра ОПЦ Наталья Андреевна Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра ОПЦ Михаил Валерьевич Криницын", - сообщили в администрации региона.

Врачи должны были транспортировать пациентку Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр. Возле Камаевской развязки произошло столкновение машины скорой и КамАЗа.

Пациентке, за которой направлялась бригада перинатального центра, медицинская помощь оказана в Асиновской районной больнице. Женщина будет транспортирована в Томск силами санитарной авиации областной клинической больницы.

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