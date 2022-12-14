Мазур выразил соболезнования семьям погибших на трассе Томск-Мариинск

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Губернатор Томской области выразил соболезнования семьям погибших на трассе Томск-Мариинск. Глава региона пообещал поддержать семьи, чьи близкие погибли в аварии.

В своем telegram-канале Мазур рассказал, что в ДТП погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи.

"Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь. Соболезную родным и коллегам. Семьи погибших обязательно поддержим", - говорится в сообщении губернатора.

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