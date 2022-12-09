Полпред президента Серышев обсудил с Владимиром Мазуром вопросы развития Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в ходе рабочей поездки в Томскую область встретился с губернатором Владимиром Мазуром, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Глава региона обсудил с полпредом ряд вопросов развития региона, ход реализации президентских Указов и поручений. На встрече подвели предварительные итоги реализации национальных проектов в уходящем году и планы на следующий год.

В разговоре были затронуты вопросы, связанные с началом отопительного сезона в Томске, эпидемиологической обстановкой и подготовкой к новогодним праздникам, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности.

Отдельное внимание было уделено поддержке военнослужащих и членов их семей в Томской области. а также новому хирургическому корпусу Томского областного онкологического диспансера. Он строится по нацпроекту «Здравоохранение» с 2019 года и, по оценке специалистов, готов на 96%. Полпред и губернатор посетили площадку корпуса в ходе визита.

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