За два месяца в Томской области заболели гриппом 12 человек

На данный момент в основном выявляется штамм H1N1 (свиной грипп). Фото: Ксения Высотина

В Томской области за ноябрь и декабрь 2022 года заболели гриппом 12 человек. Также в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков в программе "Открытая студия".

"Для ноября и декабря это значительное количество. Всплеск заболеваемости гриппом обычно наблюдается весной, его мы выявляем в марте и в апреле. И чаще все-таки выявляется грипп В", - сказал Рудиков в программе.

Он также отметил, что в прошлом году тоже были случаи заболевания гриппом, но они были единичными.

По словам специалиста, на данный момент в основном выявляется штамм H1N1 (свиной грипп), также зарегистрирован один случай гриппа В. Добавляется, что сейчас в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, эпидпорог превышен на 17%.

Ранее также сообщалось, что в Томской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная. Однако специалисты рекомендуют вакцинироваться.