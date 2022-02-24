Хирургический корпус онкологического диспансера в Томске сдадут 1 июля 2022 года

Срок сдачи хирургического корпуса онкодиспансера уже согласован с Министерством здравоохранения РФ. Фото: Юлия Пыхалова

Новый хирургический корпус сдадут 1 июля 2022 года. Срок сдачи уже согласован с Министерством здравоохранения РФ. Об этом сообщил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Его строительство началось в 2019 году. Общая стоимость объекста составила почти 3,9 миллиарда рублей. Из них почти 1 800 млн. составила стоимость медобрудования.

Ежедневно на объекте работают 22 субподрядчика, из них порядка 180 человек.

Хирургический корпус площадью 18 тысяч квадратных метров рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. Его оборудуют высокотехнологичными рентгеновскими аппаратами, маммографами, аппаратами УЗИ, ИВЛ и другой реанимационной аппаратурой.

Напомним, ввести в эксплуатацию хирургический онкодиспансер изначально было запланировано на 2021 год, однако оно затянулось из-за пандемии и роста цен на стройматериалы.