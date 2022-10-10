В Томске не будет масштабных праздников на Новый год

Власти Томска собираются отметить Новый год скромно. Фото: Ксения Высотина

Долю городских средств, предназначенных на новогодние праздники в Томске отправят на помощь мобилизованным и их семьям, сообщает пресс-служба администрации.

"Мы не можем лишить юных горожан праздника, поэтому будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы не уместно”, сказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Таким образом, в Томске не планируется проведение масштабных гуляний и запуск новогоднего фейерверка. Но будут установлены ледовые городки и смонтирована иллюминация.

Напомним, губернатор Томской области Владимир Мазур сегодня объявил о единовременной выплате мобилизованным жителям региона в размере 100 тысяч рублей.