Мазур назвал провальным начало отопительного сезона в Томске

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области глава региона Владимир Мазур раскритиковал заваливших отопительный сезон специалистов. Вероятнее всего, в следующем году отопительными подготовками будут заниматься другие эксперты, сообщил губернатор в своем telegram-канале.

"Я не могу доверить подготовку к следующему отопительному сезону специалистам, завалившим нынешний", - написал Мазур.

Уточняется, что теперь за отопительный сезон будет отвечать его новый заместитель Николай Руппель.

Глава области отметил, что он ежедневно получает десятки сообщений об отсутствии в домах томичей отопления, а где-то – и горячей воды. Он также добавил, что за 3 октября тепло подано в 17 многоквартирников Томска. За неделю – почти в 200.

Напомним, что вчера сообщалось, как в Томске почти 90 жилых домов остаются без отопления.