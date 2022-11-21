Жители Томска увидели в небе необычное солнечное явление

Фото: Наталья Качановская

Жители Томской области сообщают об необычном оптическом явлении, которое можно наблюдать днем понедельника, 21 ноября. Корреспондент «АиФ-Томск» пообщался с астроном-любителем Евгением Лёшиным и выяснил причины такого необычного феномена и правильное его название.

«Гало появляется из-за мелких частичек льдинок, от них отражается свет и рассеивается, тем самым получается такой эффект. Обычно, гало - это полный круг вокруг солнца или луны. А то, что мы видим на небе сейчас, это паргелий, один из видов гало», - рассказал астроном-любитель Евгений Лёшин.

Эксперт добавил, что разновидность гало - паргелий - это не такое уж и редкое явление.

Отметим, что на момент написания новости 15.30 в небе до сих пор можно было наблюдать разновидность гало.

Напомним, в октябре-ноябре 2022 года жители Томска наблюдали сразу три необычных небесных явлений - падение метеорита, солнечное затмение и лунное затмение. Кроме того, в конце октября в томском небе были заметны следы от запуска ракеты, которые привлекли внимание жителей ранним утром.

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