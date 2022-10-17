Жители Томской области стали свидетелями падения метеорита

Неопознанный объект пролетел в небе над Томской областью в ночь на 17 октября. Фото: предоставлено "КП-Томск"

В понедельник утром, 17 октября, в томских пабликах стали появляться сообщения о падении метеорита минувшей ночью. О неопознанном объекте написали "Регион-70" и "Я из Томска", опубликовав также видео из Тегульдета.

"Сегодня ночью над Тегульдетом пролетело что-то очень яркое, трясло каждый дом, думали, крыши рухнут. Кто знает, что это?" — спрашивает томич в Telegram-канале "ДТП Томск"

Паблик для любителей астрономии AstroAlert уточняет, что пролет небесного тела зафиксировали в 00.15 по местному времени, оно приземлилось в Тегульдетском районе, к востоку от Томска, оставив в небе дымный след.

Скептики в комментариях указывают, что объектом мог быть не метеорит, а ступень от ракеты "Ангара-1.2", которая была той же ночью запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области 16 октября.

"Ступени у нас постоянно падают, народу уже пора привыкнуть", — пишет Елена.

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