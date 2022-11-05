Жители Томской области 8 ноября смогут наблюдать полное лунное затмение

Луна окрасится в кроваво-красный цвет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 ноября томичи смогут наблюдать полное лунное затмение, сообщает томский планетарий.

Во время лунного затмения тень Земли на несколько минут полностью скроет луну. Из-за этого спутник земли окрасится в кроваво-красный цвет.

Томичи хорошо увидят только полную фазу лунного затмения, а теневую пропустят из-за того, что луна будет уже за горизонтом. Полная фаза начнется в 17:17, Луна появится в поле зрение в 17:16.

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