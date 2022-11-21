В Томске 21 ноября прогнозируют -16 с порывистым ветром Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в понедельник, 21 ноября, синоптики обещают дневную температуру воздуха -14...-16°C, существенных осадков не ожидается, сообщает гидрометцентр региона.

Ветер в городе западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Томской области температура днем -11...-16 градусов, местами -18...-23 градуса. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Днем небольшой, местами умеренный снег.

На дорогах в Томске и области местами гололедица.

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