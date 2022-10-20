Жители Томской области увидят солнечное затмение 25 октября Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Томска и Томской области в следующий вторник, 25 октября, смогут наблюдать за частным солнечным затмением, сообщил корреспонденту "КП-Томск" астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Затмение будет частным, то есть солнечный диск не будет перекрыт Луной полностью.

"Лучшие условия наблюдения будут по крайнему северо-западу области, там можно будет максимум затмения увидеть. На остальной территории области даже максимум затмения не доступен, Солнце зайдет раньше. <...> Хуже всего в этом плане на востоке области: например, в Тегульдете Солнце зайдет уже, когда оно закроется на 33%, — рассказал Парфенов.

По словам астронома, в Томске затмение можно будет наблюдать, начиная с 17.07 и до захода в 17.53, когда солнечный диск будет закрыт на 57%. Если бы Солнце не зашло, к 18.13 оно бы закрылось на 80%.

"Не скажу за всю область, но в Томске следующее солнечное затмение будет только в 2030 году", — добавил специалист.

Как сообщает Государственный музей истории космонавтики им. Циолковского, затмение будет видно также в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки и северо-восточной части Атлантического океана, в прилегающей к Скандинавскому полуострову и северо-западной России части Северного Ледовитого океана, а также северо-западной акватории Индийского океана. Максимальную фазу затмения увидят жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, где солнце будет закрыто на 86%.

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