На Коммунальном мосту в Томске начали монтировать деформационный шов. Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск»

На Коммунальном мосту в Томске подрядчик начал работы по армированию монолитного участка деформационного шва на опоре, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу.

Напомним, деформационный шов прибыл в Томск с завода изготовителя с небольшой задержкой. Ранее власти утверждали, что она не должна сказаться на сроках капитального ремонта.

««Деформационный шов – один из ключевых элементов всей конструкции. Он позволит обеспечить плавность движения автомобилей, снизить динамическое воздействие на мост и уменьшить уровень шума, что немаловажно, учитывая интенсивный трафик на этом объекте», — пояснил начальник городского департамента капитального строительства Александр Суходолов.

На мосту также провели пробное подключение новых опор наружного освещения, подрядчик продолжает пуско-наладочные работы.

В настоящее время движение по Коммунальному мосту открыто по южной стороне, большегрузам разрешен проезд с 21.00 до 6.00. В ночное время движение прерывается на час-полтора для очистки сооружения от снега.

Читайте также: Томский инженер рекомендовал прекратить движение большегрузов по Коммунальному мосту на период ремонта

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.