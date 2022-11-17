Большегрузам в Томске разрешили проезжать по Коммунальному мосту на час раньше

Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск»

В Томске изменили интервал движения большегрузов по ремонтируемому Коммунальному мосту. Теперь грузовому транспорту разрешено проезжать по мосту с 21.00 до 6.00, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на распоряжение департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Ограничения касаются грузовых автомобилей массой более 5 тонн и необходимы для снижения нагрузки на сооружение.

В департаменте пояснили, что дополнительный час водителям дали из-за необходимости в зимний период перекрывать мост для чистки от снега. Перекрытие действует ежедневно с 3.00 до завершения очистки либо 4.30.

Ранее проезд по мосту для них разрешался с 22.00 до 6.00.

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