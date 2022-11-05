Коммунальный мост в Томске будут убирать от снега по ночам

Движение будут перекрывать ночью. Фото: Ксения Высотина

"ТомскСАХ" будет убирать снег и посыпать дороги на Коммунальном мосту в ночное время, сообщает пресс-служба городской администрации. Движение на мосту в этот период будет перекрыто. Такое время выбрано для того, чтобы уменьшить дискомфорт томичей.

"Работы по уборке моста, расчистке снега и посыпке проезжей части песко-соляной смесью будут проводиться с 3:00, максимально длиться они будут до 04:30, однако сообщается, что подрядчик откроет движение сразу после завершения чистки", - говорится в сообщении.

На мосту в течение дня будет присутствовать уборочная техника, но работы в светлое время суток будут вестить без перекрытия движения.

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