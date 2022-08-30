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Общество30 августа 2022 8:39

Томский инженер рекомендовал прекратить движение большегрузов по Коммунальному мосту на период ремонта

Движение большегрузного транспорта увеличивает риск аварии
Кирилл Гостев
Томский инженер рекомендовал прекратить движение большегрузов по Коммунальному мосту на период ремонта.

Томский инженер рекомендовал прекратить движение большегрузов по Коммунальному мосту на период ремонта.

Фото: Ксения Высотина

Доцент кафедры мостов и сооружений на дорогах ТГАСУ и экс-депутат Законодательной Думы города Томска Василий Музалев прокомментировал для «АиФ-Томск» ситуацию с движением по Коммунальному мосту, ремонт которого начался в конце мая 2022 года.

Несмотря на проведение ремонтных работ, ограничение движения на нем не вводилось, а запрет на проезд большегрузов водителями не всегда соблюдается.

«Это штатная работа на таких крупных мостах, не реконструкция, а ремонт, — пояснил Музалев. — Предполагается, что нужно ремонтировать по половине моста с ограничением скорости и грузовых потоков. На многих объектах, на которых мне приходилось работать, большегрузы запрещалось пропускать до окончания ремонта».

Музалев отметил, что запрет на проезд большегрузов связан с возникновением вибраций и вероятными аварийными ситуациями, которые несут повышенную опасность на мосту во время ремонта и затрудняют движение, однако решение об этом принимают проектировщик и заказчик.