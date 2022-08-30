Томский инженер рекомендовал прекратить движение большегрузов по Коммунальному мосту на период ремонта. Фото: Ксения Высотина

Доцент кафедры мостов и сооружений на дорогах ТГАСУ и экс-депутат Законодательной Думы города Томска Василий Музалев прокомментировал для «АиФ-Томск» ситуацию с движением по Коммунальному мосту, ремонт которого начался в конце мая 2022 года.

Несмотря на проведение ремонтных работ, ограничение движения на нем не вводилось, а запрет на проезд большегрузов водителями не всегда соблюдается.

«Это штатная работа на таких крупных мостах, не реконструкция, а ремонт, — пояснил Музалев. — Предполагается, что нужно ремонтировать по половине моста с ограничением скорости и грузовых потоков. На многих объектах, на которых мне приходилось работать, большегрузы запрещалось пропускать до окончания ремонта».

Музалев отметил, что запрет на проезд большегрузов связан с возникновением вибраций и вероятными аварийными ситуациями, которые несут повышенную опасность на мосту во время ремонта и затрудняют движение, однако решение об этом принимают проектировщик и заказчик.