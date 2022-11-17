При ремонте Коммунального моста в Томске власти столкнулись с задержкой поставок из-за санкций

. Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск»

При ремонте Коммунального моста в Томске возникла задержка с отправкой деформационного шва из Санкт-Петербурга, сообщила мэрия города в среду.

Начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов объяснил задержку уходом иностранных производителей из России, который произошел из-за наложения на страну международных санкций.

«В связи с возросшей нагрузкой на российские предприятия после ухода с рынка части иностранных производителей увеличились сроки изготовления некоторых конструктивных элементов», — пояснил Суходолов.

Специалист добавил, что на графике ремонта данная задержка не должна отразиться, так как подрядчик вместе с департаментом планировали работу с учетом задержек. Деформационный шов поступит в Томск уже к концу этой недели.

Напомним, ремонт Коммунального моста по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начался в мае 2022 года. Сейчас подрядчик заканчивает работы на северной половине моста, переключить движение на нее планируется в декабре.

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