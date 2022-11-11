Задержанный глава Томского района Александр Терещенко задекларировал только снегоход. Фото: пресс-служба администрации Томского района

В Томске в минувший четверг, 10 ноября, был задержан глава Томского района Александр Терещенко. Следственный комитет сообщил, что его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве Корниловской школы: по данному делу ранее задержали бывшего вице-губернатора Евгения Паршуто.

Александр Анатольевич Терещенко — уроженец города Комрат Молдавской ССР (ныне Республика Молдова). Родился в семье служащих 11 февраля 1969 года. Образование получил в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности "Инженер по организации перевозок и управлению на автомобильном транспорте".

Согласно информации на сайта администрации Томского района, трудовую деятельность Терещенко начал в структурах "Газпрома" в Томской области, куда его направили после службы в Вооруженных силах СССР. В 2003 году Терещенко основал "Восточную инвестиционную газовую компанию", которая занимается в регионе газификацией и подачей тепла и воды, и сам ее возглавил.

В то же время Терещенко начал заниматься общественной и политической деятельностью. В 2006 году основал Фонд развития Томского района, в 2007 - избран в состав 4-го Созыва Законодательной Думы Томской области. Дважды переизбирался в областную Думу, работал в составе комитета по экономической политике, комиссии по бюджету и ипотеке. Был главой постоянной комиссии по жилищно-коммунальному комплексу.

Главой муниципального образования "Томский район" Терещенко избрали 9 сентября 2018 года. Женат, двое детей.

Как выяснил портал "МК в Томске", в 2021 году чета Терещенко задекларировала доход в размере более 7 млн рублей. На супругу Терещенко оформлены квартира и гараж общей площадью 138,1 кв. м, а также внедорожник Cadillac GMT XT5, стоимость которого на вторичном рынке составляет около 2-3 млн рублей. На самого Терещенко из движимого имущества записан только снегоход.

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