Главу Томского района подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями

Фото: Администрация Томского района.

Следственное управление СК РФ по Томской области сообщило о задержании главы Томского района. Его подозревают в совершении преступления по ч 4. ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное главной органа местного самоуправления).

Как считает следствие, в 2019 году по результат конкурса был заключен муниципальный контракт на строительство Корниловской школы на 200 мест между управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО "СпецМонтажСтрой". В декабре того же года был заключен еще один контракт с ООО "Строительная лаборатория" по осуществлению строительного контроля.

"В ходе реализации строительного контроля в 2020 году ООО «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецСтройМонтаж» более двадцати предписаний об устранении выявленных нарушений, которые подрядчиком не были исправлены. В результате выполненные работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, зная про упомянутые обстоятельства, дал указания начальнику государственной инспекции строительного надзора вернуть документы о проверке, которые мешали проведению работ. Начальнику департамента строительства и архитектуры Томской области было поручено подготовить соглашение о расторжении контракта с ООО "Строительная лаборатория". Главе Администрации Томского района заместитель губернатора дал незаконное указание принудить представителей заказчика принять и оплатить выполненные подрядчиком работы, подписать акты о приемке и справки о стоимости проведенных работ.

"Исполняя данное незаконное указание, подозреваемый путем уговора и оказания административного давления склонил своего заместителя к совершению злоупотребления должностными полномочиями, необоснованному принятию и оплате выполненных подрядчиком работ, подписанию счетов на оплату, актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат", - сообщили в ведомстве.

В результате бюджету муниципального образования был причинен имущественный ущерб на более чем 10,5 млн рублей.

В ближайшее время Александру Терещенко будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о выборе меры пресечения.

Читайте также: Главу администрации Томского района Александра Терещенко задержали 10 ноября