Законодательная Дума может лишить томичей прямых выборов мэра 27 октября. Фото: Ксения Высотина

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области на внеочередном заседании 21 октября поддержал инициативу депутатов по отмене выборов мэра Томска. Теперь областные депутаты проголосуют по законопроекту на общем собрании Думы 27 октября.

Напомним, днем ранее Комитет собирался для рассмотрения вопроса об отмене выборов градоначальника, но не смог принять соответствующее решение из-за отсутствия позиции депутатов городской Думы.

Утром 21 октября в экстренном порядке прошло собрание Комиссии по регламенту и правовым вопросам городской Думы, на котором проект был поддержан 14 голосами. 6 депутатов проголосовали против, еще 2 в знак протеста покинули собрание.

Как сообщил в Telegram-канале независимый депутат Думы Максим Забелин, для назначения внеочередного собрания Думы было собрано 12 подписей.

"Одного депутата не хватило. Возможность добрать эту подпись была, но взвесив все за и против, мы отказались от этой идеи", — написал Забелин.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его принятие поспособствует сокращению расходов из бюджета на подготовку выборов. При этом депутаты Гордумы порекомендовали сделать законопроект срочным, что должно упростить возвращение к прямым выборам мэра в будущем.

При условии принятия законопроекта 27 октября и подписании его губернатором Томской области Владимиром Мазуром мэра Томска будет выбирать представительный орган муниципалитета (Дума) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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