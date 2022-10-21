Комиссия по регламенту городской Думы поддержала отмену прямых выборов мэра Томска Фото: Ксения Высотина

В пятницу в думе города Томска прошло внеочередное заседание Комиссии по регламенту и правовым вопросам. Депутаты большинством голосов поддержали проект закона областной думы об отмене прямых выборов мэра Томска, опубликованный ранее.

Позднее в тот же день в областной Думе запланировано заседание комитета по законодательству, которое должно сформулировать консолидированную позицию депутатов облдумы по вопросу об отмене выборов, чтобы представить ее 27 октября на общем собрании. Именно тогда пройдет голосование по законопроекту.

Подчеркнем, что в голосовании профильного комитета гордумы участвовали только 20 депутатов из 37.

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