Томску мэр не нужен? Политолог Юдина ответила на вопросы томичей о досрочных выборах мэра

Политолог Юдина ответила на вопросы томичей о досрочных выборах мэра Томска. Фото: Ксения Высотина

В последний раз выборы мэра в Томске проходили в 2018 году, когда на эту должность был переизбран Иван Кляйн. После ареста Кляйна 13 ноября 2020 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями исполняющим обязанности мэра стал его первый заместитель Михаил Ратнер, пребывающий в должности до сих пор.

Уже почти два года в Томске фактически нет мэра, а на октябрьском заседании городской Думы вопроса о назначении даты досрочных выборов (они должны пройти в течение шести месяцев после оглашения приговора Ивану Кляйну 23 января) даже не было в повестке. Издание "КП-Томск" попросило политолога Анну Юдину ответить на несколько вопросов о том, как и когда пройдут выборы мэра Томска.

Когда должны состояться выборы?

По действующему законодательству, выборы мэра должны быть назначены не ранее, чем за 90 дней, но не позднее, чем за 80 дней до голосования. На следующем заседании Думы, назначенном на 1 ноября, депутаты еще успевают определиться с датой голосования, утверждает Юдина. Тогда выборы мэра пройдут во второй половине января.

"Тем не менее, довольно странно, что в повестку октябрьской думы вопрос о мэрских выборах не был включен. В кулуарах еще в сентябре обсуждали высокую вероятность проведения выборов до Нового года, а именно в первой половине декабря", — отметила политолог, добавив, что проведению выборов могли помешать некие обстоятельства, о которых станет известно позднее.

Грядущие выборы мэра станут первыми по новым правилам затрат на избирательную кампанию: потолок был поднят до 30 млн рублей. Впрочем, Юдина сомневается, что это как-то существенно повлияет на ход кампании, за исключением увеличения количества печатной и другой агитации.

Зачем Томску прямые выборы мэра?

Томск остается одним из всего лишь семи областных центров России, где сохраняются прямые выборы мэра, наряду с Абаканом, Анадырем, Новосибирском, Улан-Удэ, Хабаровском и Якутском. Политолог пояснила, что в стране существует тенденция на замену прямых выборов глав муниципалитетов процедурой назначения.

"Прямые и честные выборы, особенно муниципальные — это проявление открытости и прозрачности власти: у каждого из нас есть возможность через свой выбор повлиять на результат, осуществлять широкий общественный контроль за процедурами на разных этапах. То, что не все избиратели этим пользуются — другой вопрос", — говорит Юдина, отмечая, что открытость политической системы помогает власти не утратить связи с гражданами.

Каких кандидатов томичи увидят на выборах?

С большой долей вероятности одним из них станет действующий врио мэра Михаил Ратнер, представляющий партию власти. При этом Юдина полагает, что врио мэра добавили трудностей жилищно-коммунальные и прочие не сходящие с повестки проблемы города, а также особенно кризисный ковидный период.

"В ситуации кризиса присутствует немало шансов проявить себя, но, на мой взгляд, сложно говорить, что этой возможностью Ратнер воспользовался в полном объеме", — утверждает политолог.

Среди других вероятных кандидатов Анна Юдина отметила справоросса Галину Немцеву, подчеркнув ее существенный уровень поддержки среди томских избирателей.

Во фракции коммунистов, как в ЛДПР и "Новых людях", нет очевидного кандидата. Зато у КПРФ сразу несколько фигур, способных реально побороться за кресло мэра.

"Воспользуются в КПРФ этим сценарием или нет — вопрос актуальный", — отметила Юдина.

Наиболее вероятным кандидатом от "Яблока" она назвала Василия Еремина, от "Партии Роста" — Елену Ульянову.