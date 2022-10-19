В думе Томска собирают подписи для срочного назначения даты выборов мэра

Депутаты городской Думы прокомментировали возможную отмену выборов мэра в Томске Фото: Ксения Высотина

Депутаты Думы Томска начали сбор подписей для внепланового собрания, на котором основным вопросом стала бы дата грядущих мэрских выборов. Эту информацию корреспонденту "КП-Томск" подтвердила депутат Гордумы от "Справедливой России" Инга Первушина.

Напомним, дата выборов должна быть назначена городской Думой на заседании в ноябре. По сведениям авторов обращения, существует вероятность, что на ближайшем собрании Законодательной Думы Томской области 27 октября будут отменены прямые выборы.

Первушина уточнила, что в пользу внеочередного собрания были собраны шесть подписей и еще трое депутатов планировали подписать обращение, но из-за технической ошибки в оформлении "шапки" его пришлось переделывать. В четверг подписи депутатов будут собирать заново.

"Очевидно, что идет кулуарная борьба за отмену прямых выборов мэра Томска — уже 2 месяца гордепы не могут назначить дату", — считает Первушина. Депутат уточнила, что для внеочередного собрания нужны подписи трети народных избранников — то есть 13 человек.

Глава фракции "Справедливая Россия" в городской Думе Томска Галина Немцева обозначила позицию фракции в своем Telegram-канале, заявив, что она всегда выступала за прямые выборы глав муниципалитетов.

"Наша фракция в облдуме не поддержит отмену выборов мэра города Томска", — заявила Немцева.

Председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам, единоросс Илья Леонтьев в разговоре с корреспондентом "КП-Томск" не стал комментировать возможную отмену выборов и предложил дождаться публикации официальных документов.

"Я думаю, нужна дискуссия, как минимум. Открытая и честная, это было бы правильно. Всё-таки времена непростые, аргументы звучат разные", — ответил Леонтьев на вопрос о том, нужны ли Томску выборы мэра.

Председатель комитета по градостроительству Андрей Петров из фракции КПРФ заметил в комментарии для "АиФ-Томск", что возможная отмена выборов мэра обозначит непоследовательность в действиях областных властей — ведь еще в сентябре областная дума приняла решение увеличить максимальную сумму затрат для выборов мэра.

"Я лично считаю, что это будет большой политической ошибкой действующей областной власти. Нам обещали время решений, открытость власти, но по факту мы видим все совершенно иначе. <...> Как субъект политической деятельности мы [КПРФ] определенно выдвигали бы своего кандидата", — подчеркнул Петров.

Вместе с тем, Telegram-каналу "Милый Томск" в Думе Томска сообщили, что обращений для созыва внеочередного собрания пока от депутатов не поступало.

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