Законопроект об отмене прямых выборов мэра Томска стал публичным

Проект закона обсудили на профильном комитете Законодательной Думы Фото: Ксения Высотина

В четверг, 20 октября, комитет Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности внес проект поправок в закон, регулирующий порядок муниципальных выборов в Томске, тем самым подтвердив намерения ряда облдепутатов отменить прямые выборы мэра города.

Напомним, днем ранее некоторые депутаты городской Думы высказались по вопросу возможной отмены выборов и даже начали сбор подписей, чтобы срочно провести заседание органа и назначить дату выборов.

На внеочередном заседании Комитета 20 октября вопрос о проекте поправок был вынесен первым пунктом повестки и сразу же снят, поскольку депутатам по регламенту требовалось мнение коллег из городской Думы. Председатель Законодательной Думы Оксана Козловская предложила перенести заседание на следующий день.

В городской Думе могли обсудить вопрос с назначением даты выборов уже в четверг, однако предложение Инги Первушиной внести его в повестку не нашло достаточной поддержки.

Если проект закона будет принят на заседании Законодательной Думы 27 октября, то мэр Томска будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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