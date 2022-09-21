Стало известно о мотивах поджигателя квартиры в Томске

Восстанавливаем хронологию событий 20 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 20 сентября, жители дома по улице Елизаровых, 38 и соседних домов стали свидетелями буйного поведения обитателя одной из квартир на пятом этаже. "АиФ-Томск" собрал основную информацию о происшествии.

По словам очевидцев, мужчина стоял на балконе и угрожал поджечь дом. Свои намерения он подкрепил тем, что открыл в квартире газ. Первые сообщения о происшествии стали появляться в томских пабликах около 13:35, когда все уже было кончено — так, "Регион-70 Томск" опубликовал видео с моментом задержания томича.

"Я живу в этом доме, и это было действительно страшно. В квартиру позвонили, сказали срочно эвакуироваться и отходить от дома на безопасное расстояние, угроза взрыва. На месте все службы были. Всех вывели, вплоть до бабушек неходячих. Квартиру свою поджег, пожарные быстро сработали, дом газифицирован, и каждая минута на счету. И спасибо сотрудникам за слаженную работу, всё быстро и оперативно", — рассказала жительница дома Елена.

Жители дома вызвали сотрудников полиции. Дверь им мужчина не открыл, а через некоторое время представители правоохранительных органов почувствовали запах гари, который шел из квартиры. По просьбе полицейских специалисты газовой службы перекрыли подачу газа. Затем на место прибыли сотрудники МЧС и вскрыли запертую дверь.

Из ежедневной сводки ГУ МЧС по Томской области известно, что эти события развивались между 12 и 13 часами дня: ведомство сообщает, что сообщение в дежурную часть поступило в 12:35, а возгорание было ликвидировано к 12:53. В двухкомнатной квартире горела кухня: в результате пожара на площади 6 квадратных метров обгорели вещи и закоптились стены помещения.

После вскрытия квартиры мужчину, находившегося на балконе, задержала полиция.

"По предварительным данным, гражданин – местный житель 1983 года рождения – находился в состоянии опьянения. Полицейским он пояснил, что умышленно повредил газовый шлаг в квартире и совершил поджог", — сообщили в региональном отделении УМВД России спустя несколько часов после задержания.

Вечером того же дня Следственное управление СК РФ по Томской области подтвердило, что в отношении 39-летнего томича возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

Кроме того, подозреваемого поместили в стационар Томской областной психиатрической больницы на основании его психического состояния, представляющего опасность для него самого и окружающих.

В СК добавили, что на месте происшествия проходят следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела.